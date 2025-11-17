Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Орбан: в України "немає шансів" виграти війну, а її підтримка з боку ЄС — "божевільна"

17 листопада 2025, 21:33
Орбан: в України
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Він, як і раніше, звинуватив лідерів ЄС у нібито навмисному затягуванні війни в Україні, назвавши це "абсолютно неправильною" позицією.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вірить, що Україна може перемогти росію у війні, а от подальшу фінансову підтримку Києва з боку ЄС він назвав "просто божевільною".
 
Про це він сказав в інтерв'ю Матіасу Депфнеру, генеральному директорові німецької медіагрупи Axel Springer, якій належить Politico.
 
На думку Орбана, фінансова підтримка України "вбиває" Євросоюз "економічно й фінансово" та є "просто божевіллям".
 
"Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і наш намір — спалити ще більше. Тож ми фінансуємо країну, яка не має жодних шансів виграти війну", — заявив Орбан.
 
Він, як і раніше, звинуватив лідерів ЄС у нібито навмисному затягуванні війни в Україні, назвавши це "абсолютно неправильною" позицією.
 
"Ситуація та час кращі для росіян, ніж для нас. Не продовжуйте, зупиніть це якомога швидше", — заявив угорський премʼєр.
 
Що стосується мирних переговорів, Орбан сказав, що очікує угоди між росіянами й американцями щодо "війни, торгівлі, світової торгівлі, енергетики та інших питань". Крім того, він переконаний, що європейцям слід "відкрити незалежний канал зв'язку з росією".
 
"Нехай американці ведуть переговори з росіянами, а потім європейці також повинні вести переговори з росіянами, а потім подивитися, чи зможемо ми об’єднати позиції американців та європейців", — сказав Орбан.

 

Віктор Орбанвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Шахрайська бульбашка. Політична теорія американського краху – Тімоті Снайдер
Політика
Шахрайська бульбашка. Політична теорія американського краху – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 12:13
Мислити нестандартно. Технологічні магнати хочуть будувати дата-центри в космосі – Wall Street Journal
Технології
Мислити нестандартно. Технологічні магнати хочуть будувати дата-центри в космосі – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 11:30
Україна – це значно більше, ніж Зеленський. Вона потребує допомоги для боротьби з російською агресією – Філліпс О'Брайен
Україна – це значно більше, ніж Зеленський. Вона потребує допомоги для боротьби з російською агресією – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 листопада 2025, 08:01
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється