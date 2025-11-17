Орбан: в України "немає шансів" виграти війну, а її підтримка з боку ЄС — "божевільна"
17 листопада 2025, 21:33
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Він, як і раніше, звинуватив лідерів ЄС у нібито навмисному затягуванні війни в Україні, назвавши це "абсолютно неправильною" позицією.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вірить, що Україна може перемогти росію у війні, а от подальшу фінансову підтримку Києва з боку ЄС він назвав "просто божевільною".
Про це він сказав в інтерв'ю Матіасу Депфнеру, генеральному директорові німецької медіагрупи Axel Springer, якій належить Politico.
На думку Орбана, фінансова підтримка України "вбиває" Євросоюз "економічно й фінансово" та є "просто божевіллям".
"Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і наш намір — спалити ще більше. Тож ми фінансуємо країну, яка не має жодних шансів виграти війну", — заявив Орбан.
Він, як і раніше, звинуватив лідерів ЄС у нібито навмисному затягуванні війни в Україні, назвавши це "абсолютно неправильною" позицією.
"Ситуація та час кращі для росіян, ніж для нас. Не продовжуйте, зупиніть це якомога швидше", — заявив угорський премʼєр.
Що стосується мирних переговорів, Орбан сказав, що очікує угоди між росіянами й американцями щодо "війни, торгівлі, світової торгівлі, енергетики та інших питань". Крім того, він переконаний, що європейцям слід "відкрити незалежний канал зв'язку з росією".
"Нехай американці ведуть переговори з росіянами, а потім європейці також повинні вести переговори з росіянами, а потім подивитися, чи зможемо ми об’єднати позиції американців та європейців", — сказав Орбан.