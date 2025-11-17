Орбан: в України "немає шансів" виграти війну, а її підтримка з боку ЄС — "божевільна"

Він, як і раніше, звинуватив лідерів ЄС у нібито навмисному затягуванні війни в Україні, назвавши це "абсолютно неправильною" позицією.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не вірить, що Україна може перемогти росію у війні, а от подальшу фінансову підтримку Києва з боку ЄС він назвав "просто божевільною".

Про це він сказав в інтерв'ю Матіасу Депфнеру, генеральному директорові німецької медіагрупи Axel Springer, якій належить Politico.

На думку Орбана, фінансова підтримка України "вбиває" Євросоюз "економічно й фінансово" та є "просто божевіллям".

"Ми вже спалили 185 мільярдів євро, і наш намір — спалити ще більше. Тож ми фінансуємо країну, яка не має жодних шансів виграти війну", — заявив Орбан.