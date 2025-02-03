Орбан закликає до переговорів щодо України та уникає прямої оцінки дій росії

Орбан вважає великою помилкою рішення Заходу підтримати Україну після початку повномасштабного вторгнення.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив за припинення вогню та мирні переговори у війні росії проти України, заявивши, що без цього країна ризикує перетворитися на "Афганістан Європейського Союзу".

Про це він сказав в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung.

Орбан вважає великою помилкою рішення Заходу підтримати Україну після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. За його словами, слід було "ізолювати конфлікт, домогтися припинення вогню і розпочати переговори", оскільки перемога України неможлива без повномасштабної війни НАТО проти росії, а це не є варіантом.

На думку Орбана, Захід не міг надати Києву достатньо зброї для зміни ситуації на фронті. "Українцям просто не вистачає солдатів. Ось чому зараз потрібен Трамп", – заявив він, зазначивши, що "слабкі лідери спричиняють війни, а сильні – створюють мир".

Угорський прем’єр також прокоментував побоювання щодо подальших намірів Кремля, заявивши, що "ніхто не знає, що відбувається в голові путіна", але зараз головне – дипломатія. "Європейці вважають, що морально не вести переговори. Це абсурд! Якщо цього не зробити, війна триватиме до знищення, і Україна стане Афганістаном ЄС", – наголосив він.

Орбан також ухилився від прямої особистої оцінки російської агресії. "Це офіційна позиція Європейського Союзу. Я залишаюся вірним їй", – відповів він на питання про те, чи вважає росію агресором. Водночас додав, що історичну оцінку цих подій мають дати майбутні дослідники.

Він також заявив, що росія не становить загрози для Угорщини, оскільки на її території немає зброї, яку москва могла б розглядати як небезпечну. "Я запитав путіна прямо, чи має він претензії до членства Угорщини в НАТО. Він відповів, що ні", – розповів угорський прем’єр.

Нагадаємо, Угорщина погодиться на подальші санкції ЄС проти росії лише після досягнення домовленості з президентом США Дональдом Трампом.