Ослаблення росії в Сирії відкриває вікно для зближення між Україною та Ізраїлем – Fox News

Едельштейн заявив, що співпраця між Україною та Ізраїлем у сфері розвідки є набагато успішнішою, ніж політичні відносини.

З падінням режиму Асада і зменшенням впливу росії в Сирії дехто каже, що зараз існує можливість для зближення між Ізраїлем і Україною, якої раніше не було.

"Ізраїль повинен бути більш залученим у підтримку України. Ситуація змінилася, настав час для Ізраїлю зробити крок вперед".

Про це заявив в інтерв'ю Fox News Digital Юлій Едельштейн, голова комісії Кнесету із закордонних справ і безпеки та член правлячої партії "Лікуд".

Ізраїль тривалий час балансував на тонкій межі між своїми зв'язками з росією та Україною. Попри потужну громадську підтримку України, ізраїльський уряд дотримується обережного підходу, здебільшого через складні відносини з москвою.

Оскільки росія підтримує як Іран, так і його маріонеткові групи, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, який виступає за тіснішу військову співпрацю і просить Ізраїль про військову допомогу, також заявив в інтерв'ю Fox News Digital, що обережна позиція Ізраїлю щодо України більше не може бути виправдана.

Хоча Ізраїль наполягає на наданні лише гуманітарної та оборонної допомоги, утримуючись від надання високотехнологічного озброєння, Корнійчук наголосив на необхідності зміни політики.

"Зв'язки росії з Іраном та її підтримка "Хезболли" і Хамасу дають зрозуміти, що Росія не є нейтральним гравцем для Ізраїлю. Зараз, коли роль росії в Сирії зменшується, Ізраїль не має жодних виправдань — він повинен скористатися можливістю тісніше співпрацювати з Україною", — пояснив Корнійчук.

Едельштейн додав, що "коли мова йде про співпрацю з українцями, ізраїльський інтерес полягає в тісній співпраці в усьому, що стосується оборони, особливо в тому, що стосується ракет і безпілотників".

"Ізраїльські системи ефективні проти ракет, але безпілотники — це інша історія. Україна стала полігоном для випробувань в реальних бойових умовах, і ми втратили шанс скористатися цим", — вважає Едельштейн.

Деніел Вайдіч, республіканський експерт з питань зовнішньої політики та президент компанії Yorktown Solutions, яка консультує українські державні установи, підкреслив, що Ізраїль зараз має сильнішу позицію для підтримки України, враховуючи зміну безпекового ландшафту.

"Більша підтримка Ізраїлю з боку США, особливо за майбутньої адміністрації Трампа, може дозволити Ізраїлю відчувати себе більш впевнено у наданні додаткової допомоги Україні. Ізраїль, ймовірно, продовжуватиме надавати пріоритет своїй безпеці, але простір для співпраці з Україною розширюється", — зазначає Вайдіч.

Водночас Ребека Коффлер, аналітик стратегічної військової розвідки вважає, що стабільні відносини з Росією дають Ізраїлю стратегічну перевагу, — особливо в управлінні іранською загрозою і збереженні впливу на ключових регіональних гравців, таких як Саудівська Аравія, ОАЕ і Туреччина, де Путін має важелі впливу.

"Україна, з іншого боку, мало що може запропонувати Ізраїлю. У той час як Україна сильно залежить від підтримки Заходу, Ізраїль не отримує значних переваг від цих відносин", — додала вона.