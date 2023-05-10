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Особи, які сиділи поруч із путіним на параді, не воювали проти нацистів – ЗМІ

10 травня 2023, 17:42
Особи, які сиділи поруч із путіним на параді, не воювали проти нацистів – ЗМІ
Фото: fotki.yandex.ru/users/iac4x42009
Жоден із ветеранів, якими оточили кремлівського диктатора, не воював проти нацистських військ у Другій світовій війні.

Президент росії владімір путін, 9 травня на параді у москві, сидів поруч із двома ветеранами НКВС та КДБ, які жодного дня не воювали проти нацистських військ у Другій світовій війні.   

Про це пише російське опозиційне видання "Агентство".

За даними ЗМІ, праворуч від путіна сидів 98-річний Юрій Двойкін 1942-го року, він записався до армії добровольцем, але на фронт так і не потрапив. Після закінчення школи снайперів, 1944-го року, його, у складі НКВС, відправили до Львівської області "виконувати операції з ліквідації націоналістичного підпілля на території західної України". Тобто, він був у складі підрозділів, які діяли проти ОУН-УПА.

"Ми мало знали про бандерівців на той час. Вони вчинили полювання: упродовж двох днів розстріляли понад 5000 людей, відчули себе господарями у Львові, в Україні. Ми зачищали весь регіон від націоналістів, ловили у лісах, покинутих хуторах", - згадував Двойкін.

Ліворуч від путіна сидів Геннадій Зайцев, який народився 1934 року. На момент початку бойових дій йому було лише п'ять років від народження, а на момент закінчення – 11 років. Зайцева призвали на військову службу лише 1953 року. Після закінчення термінової служби він залишився в армії, а в 1959 почав служити в КДБ.

1968 року Зайцев брав участь в окупації радянськими військами Чехословаччини. Він керував групою 7-го Управління КДБ СРСР в операції, яка захопила будівлю МВС у Празі. У 70-х Зайцев очолив створену Юрієм Андроповим антитерористичну групу "Альфа".

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