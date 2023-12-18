Папа Римський нагадав про страждання різних народів від війни, згадавши окремо про Україну

Понтифік закликав "не забувати наших братів і сестер, які страждають через війну, в Україні, в Палестині та Ізраїлі, як також в інших зонах конфлікту".

Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі з паломниками вкотре згадав про Україну і закликав молитися про мир.

Про це повідомляє Vatican News.

"І не забуваймо про наших братів і сестер, які страждають через війну, в Україні, в Палестині та Ізраїлі, як також в інших зонах конфлікту. Нехай же наближення Різдва посилить зусилля, спрямовані на те, щоб відкрити дороги миру", – зазначив Папа Франциск.

Він також окремо згадав ситуацію в Газі, звідки надходять "дуже серйозні та болючі" новини про цивільних, які піддаються бомбардуванням і обстрілам.

"І це сталося навіть на території парафіяльного комплексу Святої родини, де немає терористів, там є сім'ї, діти, хворі та інваліди, черниці", – розповів глава Святого престолу, згадавши про трагічну загибель матері та доньки, яких убили снайпери на території парафії, поранивши інших, а також про обстріл дому Місіонерок милосердної любові, внаслідок якого був знищений їхній генератор.

Понтифік згадав тисячі мігрантів, які намагаються перетнути джунглі Дар'єна між Колумбією та Панамою, вказуючи на те, що часто йдеться про "сім'ї з дітьми, які наважуються на небезпечні маршрути, обмануті тими, хто брехливо обіцяє їм короткий і безпечний шлях, які зазнають жорстокого поводження і пограбувань", а чимало "втрачають у цих джунглях життя".

"Потрібні спільні зусилля країн, яких це безпосередньо стосується, та міжнародної спільноти, щоб не допустити, щоб ця трагічна дійсність залишилася непоміченою, і щоб разом дати гуманітарну відповідь на неї", – додав він.

Раніше керівник офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що голова Єпископської конференції Італії кардинал Маттео Дзуппі, який уже був у Києві з мирною місією від Папи Римського, має бажання знову здійснити візит в Україну найближчим часом.