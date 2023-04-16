Партія Путіна планує залучити на майбутніх виборах учасників війни проти України – ISW

Ймовірно, причиною є намагання утвердитися як остаточна провоєнна партія в рф.

Партія російського диктатора Владіміра путіна "Єдина росія", збирається залучити до виборів, запланованих на 2023-2024 роки, військових, що брали участь у війні проти України.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Про те, що російські військові та добровольці будуть у списках кандидатів від "Єдиної росії" на майбутніх регіональних виборах, заявив голова ЦВК "Єдиної росії" Олександр Сидякін. Молодіжне крило партії вже запустило навчальний модуль для відповідних осіб.

Як зазначили аналітики, залучення військовослужбовців як політичних кандидатів під час війни є типовим для суспільства, яке проводить вибори, незалежно від чесності чи важливості цих виборів. Проте кремль, ймовірно, має намір залучати військових як кандидатів у більшій мірі, ніж це зазвичай, навіть для країни військового часу.

Ймовірно, російська влада має на меті використати кандидатів, які служили в Україні, як публічне обличчя партії "Єдина росія" на майбутніх виборах, щоб заручитися підтримкою військовослужбовців та членів їхніх сімей і створити "Єдину росію" як остаточну політичну партію, яка виступає за війну.

Нагадаємо, президентські вибори у росії відбудуться 2024 року.