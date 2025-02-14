Пекін готовий підтримати США та рф щодо контролю над ядерною зброєю – МЗС Китаю

Китай підтримує багатосторонній механізм ООН із контролю над ядерними озброєннями. Також Пекін готовий співпрацювати в цьому питанні з росією та Сполученими Штатами Америки.

Зокрема, у Го запитали, як Китай реагує на наміри президента США Дональда Трампа відновити переговори про скорочення арсеналів ядерної зброї з росією і Китаєм.

"Китай твердо підтримує багатосторонній механізм контролю озброєнь, основу якого забезпечує ООН, і готовий співпрацювати в цьому питанні з усіма сторонами", - сказав Го.

За його словами, Пекін дотримується політики незастосування ядерної зброї першим, стратегії самооборони та зберігає свої ядерні сили на найнижчому рівні.

"Китай не бере участь у гонці озброєнь із жодною країною", - сказав він.

Спікер зауважив, що США та росія володіють більш ніж 90% усіх ядерних озброєнь на планеті, тому на ці дві країни покладається особлива відповідальність.

"Скорочення арсеналів ядерної зброї має здійснюватися з урахуванням необхідності забезпечення глобальної стратегічної стабільності", - додав речник зовнішньополітичного відомства.