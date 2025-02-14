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Пекін готовий підтримати США та рф щодо контролю над ядерною зброєю – МЗС Китаю

14 лютого 2025, 12:35
Пекін готовий підтримати США та рф щодо контролю над ядерною зброєю – МЗС Китаю
Фото: з вільного доступу
Також Пекін готовий співпрацювати в цьому питанні з росією та Сполученими Штатами Америки.
Китай підтримує багатосторонній механізм ООН із контролю над ядерними озброєннями. Також Пекін готовий співпрацювати в цьому питанні з росією та Сполученими Штатами Америки.
 
Про це заявив речник МЗС Китаю Го Цзякунь, повідомляє  ABS-CBN.
 
Зокрема, у Го запитали, як Китай реагує на наміри президента США Дональда Трампа відновити переговори про скорочення арсеналів ядерної зброї з росією і Китаєм.
 
"Китай твердо підтримує багатосторонній механізм контролю озброєнь, основу якого забезпечує ООН, і готовий співпрацювати в цьому питанні з усіма сторонами", - сказав Го.
 
За його словами, Пекін дотримується політики незастосування ядерної зброї першим, стратегії самооборони та зберігає свої ядерні сили на найнижчому рівні.
 
"Китай не бере участь у гонці озброєнь із жодною країною", - сказав він.
 
Спікер зауважив, що США та росія володіють більш ніж 90% усіх ядерних озброєнь на планеті, тому на ці дві країни покладається особлива відповідальність.
 
"Скорочення арсеналів ядерної зброї має здійснюватися з урахуванням необхідності забезпечення глобальної стратегічної стабільності", - додав речник зовнішньополітичного відомства.

 

Китайвійна в Україніросія окупанти

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