Пентагон назвав плани нового міністра оборони США на зустрічі "Рамштайн"

Він обговорить з членами і партнерами НАТО необхідність збільшення оборонних витрат Альянсу.

Міністерство оборони США повідомило, що на найближчій зустрічі у форматі "Рамштайн" новий міністр оборони США Піт Гегсет підтвердить прихильність президента США Дональда Трампа якнайшвидшому "дипломатичному припиненню війни в Україні".

Про це йдеться на сайті Пентагона.

У відомстві додали, що 10 лютого Гегсет вирушить і робочу поїздку до Німеччини, Бельгії і Польщі.

Спочатку він прибуде до Німеччини, після чого очільник Пентагона вирушить до Брюсселя для участі в нараді міністрів оборони НАТО і контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

"На своєму першому засіданні на рівні міністрів НАТО з колегами з країн Альянсу він обговорить з членами і партнерами НАТО необхідність збільшення оборонних витрат Альянсу, посилення європейського лідерства і розширення потужностей оборонно-промислової бази по обидва боки Атлантичного океану", - заявили в міністерстві.

"Рамштайн" вперше відбудеться під головуванням Великої Британії і за даними оборонного відомства США, Гегсет підтвердить прихільність Трампа якнайшвидшому "дипломатичному припиненню війни в Україні".

Також він наголосить на необхідності посилення європейського лідерства у наданні безпекової допомоги Україні.

І вже після цього Гегсет вирушить до Польщі.

Раніше в МЗС заявили, що Україна очікує від "Рамштайну" важливих рішень щодо ППО та виробництва зброї.