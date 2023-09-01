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Пентагон закупить ракети Amraam у рамках бюджету допомоги Україні

01 вересня 2023, 08:07
Пентагон закупить ракети Amraam у рамках бюджету допомоги Україні
rtx.com
Дати поставок і кількість ракет, які планують придбати, не розголошують.

Сполучені Штати уклали контракт із компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання ракет AMRAAM у рамках бюджету допомоги Україні.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

"Компанія Raytheon Missiles and Defense з міста Тусон, штат Арізона, уклала контракт на суму 192 млн доларів про безстрокове постачання невизначеної кількості ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" (AMRAAM). Цей контракт передбачає закупівлю ракет з різних джерел. Контракт розрахований до 29 листопада 2024 року", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Повідомляється, що з пакету сприяння безпеці України на 2023 фінансовий рік на реалізацію цього контракту буде виділено кошти у розмірі 7,7 млн. доларів.

AMRAAM - це американська всепогодна керована ракета класу "повітря – повітря" середньої дальності. Ракети даного класу призначені для поразки повітряних цілей поза прямої видимості мети.

Ракети розроблялася фірмою Hughes Aircraft з 1981 року та були прийняті на озброєння ВПС США у 1991 році. Крім США, перебуває на озброєнні ВПС Британії, Німеччини та інших країн. На сьогоднішній день є основним озброєнням винищувачів F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22.

Бойова частина ракети інтегрована у її корпус. Вона оснащується осколковою бойовою частиною (з готовими осколками) спрямованої дії масою 23 кг.

 

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