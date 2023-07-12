Переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже цього року – Зеленський

Зеленський та президент Євроради обговорили початок переговорів про вступ України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі поговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

"Хороша розмова з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Головне, що обговорювали, – нашу можливість відкрити вже в кінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі. Дякую за підтримку!" - написав Зеленський.