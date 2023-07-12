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Переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже цього року – Зеленський

12 липня 2023, 18:11
Переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже цього року – Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський та президент Євроради обговорили початок переговорів про вступ України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО у Вільнюсі поговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

"Хороша розмова з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Головне, що обговорювали, – нашу можливість відкрити вже в кінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі. Дякую за підтримку!" - написав Зеленський.

 

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