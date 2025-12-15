Переговори у Берліні: Зеленський визнав розбіжності щодо територій

За словами Зеленського, питання територій є одним із найскладніших і водночас болючих у переговорах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із представниками США у Берліні доніс до американської сторони позицію Києва щодо територіального питання, однак визнав наявність розбіжностей у підходах.

Про це він сказав на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами Зеленського, питання територій є одним із найскладніших і водночас болючих у переговорах. Він зазначив, що діалогу з цього приводу було достатньо, але позиції сторін поки що не збігаються. Водночас президент наголосив, що американські партнери почули його особисту позицію, а всі учасники переговорів налаштовані працювати продуктивно для пошуку рішення, яке наблизить припинення війни з повагою до України.

Зеленський висловив сподівання, що США й надалі відіграватимуть роль медіатора, пропонуючи різні кроки для досягнення хоча б мінімального консенсусу. Він також підкреслив, що позиції України та росії щодо територій залишаються кардинально різними.

Окремо президент повідомив про прогрес у роботі над проєктом гарантій безпеки для України. За його словами, напрацювання американської сторони, які передбачають гарантії, подібні до статті 5 НАТО, виглядають «непогано», хоча наразі йдеться лише про перший драфт. Зеленський зазначив, що ключовими залишаються питання моніторингу можливого режиму припинення вогню та санкцій у разі його порушення.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зі свого боку заявив, що після останніх переговорів у Берліні з’явився реальний шанс на досягнення перемир’я у війні росії проти України. За його словами, вперше з часу повномасштабного вторгнення москва опинилася в ситуації, коли можливість припинення вогню виглядає реальною.

Мерц наголосив, що шлях до миру Україна проходитиме разом із європейськими партнерами та США. Він зазначив, що росія продовжує тягнути час і висувати максимальні вимоги, однак це не змінює спільних цілей союзників. Серед них канцлер назвав перемир’я зі збереженням суверенітету України, надання правових і матеріальних безпекових гарантій з боку США та Європи, збереження єдності НАТО і ЄС, а також європейської перспективи України та її подальшого відновлення.

За словами Мерца, упродовж останніх двох днів сторонам вдалося досягти важливого прогресу в узгодженні спільної переговорної позиції, а подальші консультації мають на меті ще більше зблизити позиції України, США та Європи.