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ПОЛІТИКА

Переговори з росією можуть загрожувати європейському майбутньому України – Politico

18 грудня 2024, 15:21
Переговори з росією можуть загрожувати європейському майбутньому України – Politico
В ЄС занепокєні тим, що переговори про майбутнє України можуть перетворитися на "міні-Мюнхен", що сприятиме подальшій російській агресії.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому зараз є головним питанням, що займає думки високопосадовців у європейських столицях — і це цілком виправдано. Другий термін Трампа створює ризики для ЄС у низці питань, включаючи безпеку, торгівлю та позицію країн Європи щодо Китаю.

Але безпосереднє занепокоєння викликає те, що трапиться з Україною, особливо з огляду на заявлену Трампом мету завершити війну за "24 години".

Про це пише Муджтаба Рахман, керівник європейської практики Eurasia Group.

У зв'язку з цим ЄС уже домовився про один першочерговий пріоритет: він повинен зробити все можливе, щоб переконати Трампа, що Україна повинна вступати в будь-які переговори з позиції сили, і що погана угода для України змусить його виглядати слабким на міжнародній арені.

Але якщо ЄС хоче серйозно вплинути на переговори щодо України, він повинен бути готовий заплатити за це, вважає Рахман.

Найбільше занепокоєння ЄС викликає те, що переговори про майбутнє України можуть перетворитися на "міні-Мюнхен". Вони не лише призведуть до негайних територіальних втрат для України, але й загрожують подальшим просуванням Росії на сході країни, великою хвилею українських біженців до ЄС та умиротворенням, яке виключить членство України в НАТО і, можливо, поставить під загрозу її прагнення до вступу в ЄС також.

"Такий поворот став би серйозною стратегічною невдачею для ЄС і серйозним випробуванням його згуртованості. Такий розвиток подій набагато ймовірніший, якщо Україна почне переговори з позиції слабкості — саме тому важливо покласти на стіл переговорів набагато більше грошей", — пише Рахман.

Урядовці вважають, що нещодавно отриманого кредиту від G7 у розмірі 50 мільярдів євро вистачить Україні до кінця 2025 року. Отже, метою будь-якого додаткового фінансування має бути демонстрація підтримки України у 2026 і, можливо, 2027 роках. ЄС вивчає низку різних варіантів, як організувати більше грошей для України, однак, на думку Рахмана, це буде непросте завдання.

ЄвросоюзДональд Трампвійнапереговори з рф

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