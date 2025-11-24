Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Після санкцій США російська нафта пропонується Індії зі значною знижкою – Bloomberg

24 листопада 2025, 12:10
За словами поінформованих співрозмовників, ціна на нафту Urals для індійських нафтопереробних заводів знизилася до 7 доларів за барель порівняно з ціною нафти Dated Brent з урахуванням поставки.
Сорт російської нафти Urals пропонується індійським нафтопереробникам за найнижчою ціною щонайменше за два роки після того, як санкції США проти провідних виробників "Роснефті" та "Лукойлу" зруйнували прибуткову торгівлю.
 
Про це пише Bloomberg.
 
За словами поінформованих співрозмовників, ціна на нафту Urals для індійських нафтопереробних заводів знизилася до 7 доларів за барель порівняно з ціною нафти Dated Brent з урахуванням поставки. Пропозиція стосується вантажів, завантажених у грудні та прибутих у січні. 
 
Більшість індійських НПЗ пропустили закупівлі російської нафти, що мала надходити після того, як санкції проти "Роснефті" та "Лукойлу" набули чинності минулого тижня. Це фактично припинило торгівлю, що стрімко зросла після повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, коли Індія користувалася стабільним потоком дешевшої нафти.
 
Однак упродовж останніх днів тон індійських компаній змінився через ще дешевші ціни на Urals – деякі переробники тепер готові купувати російську нафту від продавців, які не під санкціями, кажуть джерела. Водночас лише близько п’ятої частини запропонованих партій надходять від компаній, що не підпадають під обмеження, додали вони.
 
До санкцій проти "Роснефті" та "Лукойлу" знижка на Urals становила близько 3 доларів за барель. Після санкцій США, які доповнюють попередні обмеження проти "Газпром нефті" та "Сургутнефтегазу", індійські НПЗ збільшили закупівлі нафти з інших регіонів, включно з Близьким Сходом.

 

війна в Українінафта рфросія окупанти

