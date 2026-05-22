Після відключення російських Starlink Україна повернула 400 км² території

Американська розвідка відзначає прогрес ЗСУ після позбавлення ворога технічних можливостей.

Сили оборони України відвоювали близько 400 квадратних кілометрів території після того, як військам рф заблокували доступ до супутникового зв’язку Starlink.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Розвідувального управління Міноборони США (DIA).

За даними DIA та Європейського командування США, військові можливості окупантів в Україні були "тимчасово, але суттєво послаблені" після деактивації тисячі терміналів Starlink на прохання українських посаддовців у лютому.

Окрім того, другим ударом по комунікаціям військ рф стало рішення кремля заблокувати месенджер Telegram.

Але вже станом на березень розвідка США оцінювала, що російські військамали загальну перевагу над Збройними силами України "у більшості бойових функцій".

Нагадаємо, що керівник компанії SpaceX Ілон Маск, як стверджували американські ЗМІ, ухвалив рішення заблокувати російські Starlink після того, як російський дрон влучив у Києві в урядовий квартал.