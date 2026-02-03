Після завершення війни в Україну повернуться до 3,5 млн біженців – ООН

Проте, якщо війна затягнеться, ця цифра може зменшитися.

Після завершення війни в Україну повернуться від 3 до 3,5 млн біженців.

Про це на брифінгу для іноземних дипломатів "Прогнозування повернення біженців та розуміння наслідків для відновлення України: початкові результати агент-орієнтованого прототипу", заявила представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

Вона презентувала прогностичну модель, розроблену УВКБ ООН, щодо повернення біженців до України в разі закінчення війни. Зокрема, хто і куди повернеться, а також яких умов потребуватимуть ці люди.

Кастель-Голлінгсворт зазначила, що продовження війни є наслідком того, що все менше людей хотітимуть повернутися. Це стосується і біженців, і ВПО.

"Чим довше ви проживаєте в країні, яка вас прихистила, тим менша вірогідність вашого повернення. У липні 2024 року хотіли повернутися 61% біженців. У грудні 2025 року - 49%. Серед ВПО ці цифри складають 73 і 35% відповідно", - сказала представниця УВКБ ООН. Також вона нагадала, що 4,3 мільйона українців отримали тимчасовий прихисток за кордоном під час війни. "Модель нам показує, що повернуться додому 3-3,5 мільйони після завершення війни", - наголосила вона. Також, згідно з прогнозами ООН, більше українців повернеться з півдня і сходу Європи, менше - з півночі континенту: "є різниця між біженцями в центральній і східній Європі і північній. З півдня і сходу Європи прагнуть повернутися більше біженців, аніж з північної". Люди, швидше за все, повернуться, якщо буде куди і до кого. З дітьми повернуться швидше. Важливо пам’ятати, що повернення визначатиметься наявністю роботи, житла, медичної допомоги.

Також посадовиця УВКБ ООН зазначила, що далеко не завжди люди повертатимуться до рідних домівок, адже хтось втратив свій дім, у когось він лишився в окупації. Значна кількість, за прогнозами ООН, повернеться до великих міст, де вже мешкають тимчасово переміщені особи, і це додасть проблем владі цих міст, адже новоприбулих потрібно буде розмістити, забезпечити роботою, соціальною допомогою.

Водночас в ООН прогнозують, що коли настане мир з поступками з боку України, то значна кількість біженців не захочуть повернутися.

Моделювання також показує, що більш ймовірно повернуться старі, самотні люди і матері-одиначки з дітьми.

Також на прийняття рішення щодо повернення впливатиме доступність житла в Україні, наявність роботи, відшкодування за втрачене житло, доступу до адміністративних послуг, медицини.