Площа пожежі НПЗ у Краснодарському краї майже 4000 кв метри: її атакували дрони ЗСУ

Від моменту атаки площа пожежі збільшилася вдвічі.

В ніч на середу українські безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї рф.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Наразі вогнем охоплено резервуар, з якого раніше було виявлено витік нафтопродуктів.

Пожежні гасять три об'єкти на території, серед яких один із резервуарів, запірну арматуру іт нафтопродукти, які горять, у межах обвалування навколо резервуару.

До ліквідації пожежі залучили 276 осіб і 105 одиниць техніки, а також два пожежні потяги.

Нафтобаза Кавказька є головним об'єктом, що забезпечує експорт російської нафти. Станція пов'язана із залізничним нафтовим терміналом та сполучним трубопроводом, який веде до НПС-6 Кропоткін, що входить до системи Каспійського трубопровідного консорціуму.

В цьому ж районі знаходиться нафтоперекачувальна станція Кропоткінська Каспійського Трубопровідного Консорціуму, але вона виведена з ладу атакою від 17 лютого 2025 року.