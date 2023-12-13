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Покриття автоцивілки: що входить у страховий захист поліса

13 грудня 2023, 13:30
Покриття автоцивілки: що входить у страховий захист поліса

Українське законодавство зобов’язує власників автівок і деяких інших видів наземних транспортних засобів страхувати цивільну відповідальність на випадок ДТП і спричинення майнової та немайнової шкоди іншим особам. У цій статті з’ясуємо, на які ризики поширюється дія поліса та які ліміти відшкодування діють станом на сьогодні.

Що таке ОСЦПВ, і що покриває страховка

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності покликане покривати ризики, пов’язані з аварією, винуватцем якої є власник застрахованого ТЗ — вантажного, легкового автомобіля (зокрема, електрокара), мотоцикла, мопеда, трактора або навіть причепа. Поліс автоцивілки гарантує відшкодування потерпілій стороні або її родичам:

  • витрат на лікування;
  • шкоди у зв’язку зі смертю близької людини;
  • моральних збитків;
  • коштів, витрачених на ремонт автотранспорту, будівлі, паркану тощо, які зазнали ушкоджень внаслідок ДТП.

Розмір компенсації, яку замість винуватця виплачує страхова компанія, станом на 2023 рік дорівнює:

  • 320 тис. грн на одну особу — в разі заподіяння шкоди здоров’ю та життю;
  • 160 тис. грн — у випадку завдання матеріальних втрат.

Деякі компанії пропонують поліси, за якими ліміт розширено до 1 млн грн.

Поліс ОСЦПВ не поширюється на ДТП, скоєні в стані алкогольного сп’яніння. У цьому разі винуватець відшкодовує збитки самостійно. Автоцивілка не покриває витрати на ремонт авто винуватця аварії, не компенсує ризики викрадення або ушкоджень, спричинених природними чи техногенними факторами. Для таких випадків існує добровільне страхування КАСКО.

Як придбати поліс ОСЦПВ

Обов’язкова автоцивілка оформляється страховими компаніями, що мають відповідну ліцензію та є повними членами МТСБУ. Для купівлі поліса зовсім не обов’язково відвідувати офіс страховика. Придбати страховку можна в інтернеті, зокрема на платформі Portmone.

Щоб оформити автоцивілку онлайн, потрібно:

  • зареєструватися та авторизуватися на Portmone;
  • увійти в розділ «Страхування» каталогу, обрати тип страхування — «Автоцивілка»;
  • на сторінці страхової послуги ввести реєстраційний номер або параметри ТЗ (його тип, об’єм двигуна і місце реєстрації);
  • натиснути «Продовжити»;
  • ознайомитися з пропозиціями компаній та обрати варіант, що вам підходить;
  • заповнити анкету з персональними даними;
  • оплатити послугу банківською карткою та підтвердити оформлення поліса шляхом введення коду з SMS.

Страховий договір і квитанція про оплату невдовзі надійдуть на ваш email. Стандартний термін дії страховки — 1 рік.

За відсутність ОСЦПВ з водія або власника ТЗ стягується штраф у розмірі 425 грн, у разі несплати його протягом 15 днів — 850 грн. Згідно з чинним законодавством від оформлення автоцивілки звільняються:

  • учасники бойових дій та інваліди війни;
  • особи з інвалідністю I групи (або інший водій, котрий керує транспортом, що належить такому громадянину);
  • постраждалі під час Революції гідності.

За цих осіб збитки компенсує МТСБУ. Учасники війни, «чорнобильці» (I–II категорії), громадяни з інвалідністю II групи та пенсіонери можуть застрахувати свій транспортний засіб зі знижкою 50%, за умови, якщо об’єм двигуна не перевищує 2600 куб. см.

 

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