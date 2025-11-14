Польща відкриє два автомобільні пункти пропуску на кордоні з білоруссю – Туск

Загалом існує шість автомобільних пунктів перетину кордону з білоруссю.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що прикордонні переходи з білоруссю у Підляшші відкриються на початку наступного тижня. Він підкреслив, що це автономне рішення польського уряду, пов’язане з інтересами місцевих жителів та бізнесу.

Про це повідомляє WP.

Туск запевнив, що про повноцінне відкриття кордону не йдеться:

"Я оголосив про відкриття прикордонних переходів у Білостоці. Це не відкриття кордону. Це відкриття прикордонних переходів у зв'язку з такими дуже конкретними інтересами місцевих людей, підприємців, мешканців. Тож це жодним чином не є елементом якихось політичних переговорів чи можливого обміну ув'язненими".

Польський уряд ухвалив рішення відкрити 17 листопада два закриті автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – Бобровники-Берестовіца та Кузниця-Біолостоцька-Брузгі.

"Це рішення було автономним і пов'язане з абсолютно зрозумілим тиском з боку місцевих жителів. Йдеться про жителів Підляшшя, особливо прикордонних, які і так несуть дуже важкий тягар агресивної політики білорусі", – додав він.

Туск запевнив, що ризик нелегального перетину зведений до абсолютного мінімуму.

"Існує майже 100-відсотковий показник успіху в затриманні тих, хто хоче нелегально перетнути польський кордон, і це робить цей кордон безпечним. На сьогодні це найбезпечніший, найкраще охоронюваний кордон в Європі. Я в цьому переконаний", – сказав він.

Загалом існує шість автомобільних пунктів перетину кордону з білоруссю. Чотири з них – у Славатичах, Половцях, Бобровниках та Кузниці – закриті. Лише прикордонний перехід Тересполь-Брест відкритий для руху легкових автомобілів, а перехід Кукурики-Козловичі – для руху великовантажних автомобілів.