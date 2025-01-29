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Польща звинувачує росію у підкупі поляків у даркнеті для поширення дезінформації напередодні виборів

29 січня 2025, 16:32
Польща звинувачує росію у підкупі поляків у даркнеті для поширення дезінформації напередодні виборів
wikipedia
У польському уряді кажуть, що полякам пропонують 3000-4000 євро за поширення дезінформації.
Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що Росія шукає громадян Польщі, які бажають вплинути на виборчу кампанію зсередини країни, пропонуючи їм 3000-4000 євро (3130-4170 доларів) за поширення контенту, що містить дезінформацію.
 
Про це передає Reuters. 
 
Гавковський каже, що вербування проводилося через даркнет, частину Інтернету, доступну лише за допомогою спеціалізованого веб-браузера. За його словами, Польща спостерігає такі спроби з початку року.
 
"Це гроші, спрямовані від російських служб ГРУ і ФСБ, які шукають тут таких покровителів свого контенту", – сказав Гавковський. 
 
Цього місяця Польща заявила, що виявила російську групу, яка мала завдання вплинути на вибори в Польщі шляхом дезінформації та розпалювання нестабільності.
 
Варшава каже, що її роль як центру поставок в Україну для захисту від вторгнення росії зробила її мішенню для шпигунів, які працюють на росію та її союзника білорусі, а також для диверсій. Мінськ і Москва відкинули звинувачення в причетності до диверсій.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

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