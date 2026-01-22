Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польський президент прокоментував можливе приєднання до "Ради миру"

22 січня 2026, 10:25
Польський президент прокоментував можливе приєднання до
Фото: Getty Images
Президент Польщі зустрічався зі своїм американським колегою на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, однією з тем зустрічі стала "Рада миру".

Польський президент Кароль Навроцький, коментуючи можливе приєднання Польщі до ініційованої президентом Дональдом Трампом "Ради миру," вказав, що така угода "має пройти конституційну процедуру".

Заяву Навроцького наводить Polsat News.

Президент Польщі зустрічався зі своїм американським колегою на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, однією з тем зустрічі стала "Рада миру".

У Навроцького спитали, чи не є проблемою список лідерів, запрошених до участі в цій організації, серед яких владімір путін і Александр лукашенко.

Він визнав, що потенційна участь таких осіб "викликає труднощі у президентів багатьох країн", але під час бесіди з Дональдом Трампом це питання не було ключовим. Більш важливими були "формальні аспекти та конституційний порядок".

"Ми говорили про те, що участь Польщі, звичайно, важлива і необхідна в "Раді миру". Моя підтримка президента Трампа непохитна, як і підтримка президента Трампа Польщі. Однак… така міжнародна угода повинна пройти всю конституційну процедуру. Про це ми сьогодні говорили з президентом Дональдом Трампом, і, повторюся, це було прийнято з великим розумінням, – сказав Навроцький.

