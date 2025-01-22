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Понад 20 штатів подали позов проти указу Трампа про заборону громадянства за народженням

22 січня 2025, 09:09
Понад 20 штатів подали позов проти указу Трампа про заборону громадянства за народженням
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Генпрокурор у Вашингтоні Нік Браун, заявив, що наказ Трампа буде відмовляти у громадянстві 150 000 новонародженим дітям щороку
Генеральні прокурори 22 штатів подали у два федеральні окружні суди позов до президента Трампа, щоб заблокувати виконавчий наказ, в якому йдеться про відмову щодо визнавання дітей несанкціонованих іммігрантів, народжених у США, громадянами.
 
Про це повідомляє The New York Times.
 
18 штатів і два міста, Сан-Франциско і Вашингтон, оскаржили цей наказ у Федеральному окружному суді Массачусетса, стверджуючи, що громадянство за правом народження згідно з 14-ю поправкою є "автоматичним" і що ні президент, ні Конгрес не мають конституційних повноважень переглядати його. Ще чотири штати подали другий позов до Західного округу Вашингтона.
 
Зазначимо, що у США діє 14-та поправка Конституції, ратифікована 1868 року. Вона гарантує громадянство всім, хто народився на території Сполучених Штатів.
 
Генеральний прокурор Нью-Джерсі Меттью Дж. Платкін сказав, що спроба Трампа обмежити громадянство за правом народження була "надзвичайною та екстремальною".
 
Генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта заявив, що наказ пана Трампа означатиме, що понад 20 000 новонароджених дітей щороку втрачатимуть громадянство лише в його штаті.
 
Генеральний прокурор у Вашингтоні Нік Браун, заявив, що наказ Трампа буде відмовляти у громадянстві 150 000 новонародженим дітям щороку.
 
Нагадаємо, що 20 січня Дональд Трамп підписав указ про те, що діти, народжені від іммігрантів без документів, більше не будуть розглядатися як громадяни Сполучених Штатів Америки. Наказ поширюватиметься навіть на дітей деяких матерів, які перебувають у країні легально, але тимчасово, наприклад, іноземних студентів або туристів.
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