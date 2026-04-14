Попри санкції, у росії продовжується виробництво танків – ЗМІ

14 квітня 2026, 17:05
Попри санкції, у росії продовжується виробництво танків – ЗМІ
Чеська корпорація постачає верстати для російських танків і артилерії, встановило розслідування.
Чеська промислова група Alta продовжила обслуговувати верстати головних виробників танків і артилерії в росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
 
Про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider та Voxpot
 
Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Alta формально вийшла із частини російських активів. Два з чотирьох підприємств було продано. Але, як пишуть розслідувачі, ряд ознак свідчить про фіктивний характер угод: продані фірми використовують самі домени, того ж митного брокера і тих самих постачальників, як і структури Alta. Дві інші юрособи Alta, як і раніше, контролює безпосередньо. Пов'язані з Alta компанії продовжують обслуговувати "Уралвагонзавод", а також головного виробника російської ствольної та реактивної артилерії - "Мотовіліхінські заводи".
 
Згідно з даними редакцій Voxpot та The Insider, у 2024 році загальний обсяг продажів російських компаній "Ульяновський завод", AR та T21, що офіційно належать до групи Alta, склав 2,2 мільярда рублів, що еквівалентно приблизно 550 мільйонам крон.
 
Alta стверджує, що не продавала свої російські компанії, щоб уникнути сплати податків російській державі. Тим не менш, у 2023 та 2024 роках ці компанії та фірми її адвокатів сплатили до російського бюджету загалом 204 мільйони рублів, що еквівалентно понад 60 мільйонам крон. Згідно з даними розслідування, справа Alta Group показує, як санкції не працюють: "Компанія публічно оголосила про свій вихід з росії, передала свої філії власному юристу та не зареєструвала зміну власності у двох інших". Партнери Alta, переважно банки, які зобов'язані перевіряти своїх клієнтів, терплять цю "неправомірність", за словами Alta.
 
"Незважаючи на дедалі агресивнішу політику та санкції, чеське обладнання продовжувало постачатися на російські збройові заводи. Більше того, заводи там сплачують податки до російського бюджету, а їхні працівники збирають гроші на безпілотники для російських солдатів. Чеське фінансово-аналітичне управління визначило ці угоди як можливе порушення санкцій, але конкретних заходів поки що не було застосовано", – йдеться у розслідуванні.

 

