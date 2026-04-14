Попри санкції, у росії продовжується виробництво танків – ЗМІ

Чеська корпорація постачає верстати для російських танків і артилерії, встановило розслідування.

Чеська промислова група Alta продовжила обслуговувати верстати головних виробників танків і артилерії в росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Alta формально вийшла із частини російських активів. Два з чотирьох підприємств було продано. Але, як пишуть розслідувачі, ряд ознак свідчить про фіктивний характер угод: продані фірми використовують самі домени, того ж митного брокера і тих самих постачальників, як і структури Alta. Дві інші юрособи Alta, як і раніше, контролює безпосередньо. Пов'язані з Alta компанії продовжують обслуговувати "Уралвагонзавод", а також головного виробника російської ствольної та реактивної артилерії - "Мотовіліхінські заводи".

Згідно з даними редакцій Voxpot та The Insider, у 2024 році загальний обсяг продажів російських компаній "Ульяновський завод", AR та T21, що офіційно належать до групи Alta, склав 2,2 мільярда рублів, що еквівалентно приблизно 550 мільйонам крон.