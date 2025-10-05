Посланці США вирушили до Єгипту на переговори про припинення вогню в Газі

У Каїрі зустрінуться делегації Ізраїлю та Хамас для детального обговорення обміну

Президент США Дональд Трамп заявив, що сторони "дуже близькі" до досягнення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Хамас. За його ініціативою, до Каїра вирушили високопоставлені американські представники – Джаред Кушнер і Стів Віткофф, щоб провести ключові переговори щодо звільнення заручників і погодження умов довгострокового миру.

Про це повідомляє The Guardian.

Це сталося після заяви Хамас про готовність до обміну заручників на палестинських в'язнів відповідно до плану, запропонованого Трампом. За словами президента, Ізраїль погодився на початкову лінію відведення військ, що має стати сигналом для негайного припинення вогню після підтвердження з боку Хамас.

Очікується, що вже в понеділок у Каїрі зустрінуться делегації Ізраїлю та Хамас для детального обговорення обміну.