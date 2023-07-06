Посли ЄС та Латинської Америки сваритимуться на саміті через згадку про Україну – Bloomberg

Розбіжності настільки великі, що саміт може завершитися без спільної заяви.

Бразильський президент Луїс Інасіо Лула да Сілва та інші латиноамериканські лідери намагатимуться уникати будь-яких згадок про війну росії в Україні під час зустрічі зі своїми колегами з Європейського Союзу 17-18 липня у Брюсселі. Це може призвести до конфлікту, який ризикує підірвати зусилля з перезавантаження відносин між блоками.

Співтовариство держав Латинської Америки і Карибського басейну (CELAC) прагне вилучити будь-яку згадку про конфлікт з висновків саміту, повідомляють люди, знайомі з цим питанням.

Про це пише агентство Bloomberg.

Німеччина, Польща, Чехія та країни Балтії чітко дали зрозуміти під час дискусій між посланцями ЄС 5 липня, що виключення будь-якої згадки про вторгнення стало б "червоною лінією" для Європи, повідомили люди, які говорили на умовах анонімності.

Євросоюз розглядає саміт як ключовий шанс перезавантажити свої відносини з субконтинентом, оскільки він змагається за вплив з Китаєм, намагається розширити підтримку Києва в його захисті від росії і прагне забезпечити доступ до критично важливої сировини, необхідної для переходу до цифрової та зеленої енергетики.

Дискусії продовжаться найближчими днями, але очікується, що вони будуть складними, оскільки розбіжності також стосуються прав працівників і створення довгострокової координації між ЄС і CELAC, додали учасники зустрічі.

Процес є складним, оскільки країни CELAC не мають постійної організаційної структури, а головуючою країною наразі є невелика карибська острівна держава Сент-Вінсент і Гренадини, яка представляє позицію країн з більш радикальними поглядами, таких як Куба.

Одним з варіантів може бути узгодження коротких висновків, щоб спробувати повернути переговори в потрібне русло, кажуть люди. Проте, за словами одного з високопоставлених дипломатів ЄС, Україна залишатиметься одним з найскладніших політичних питань для досягнення консенсусу. Брак часу і масштаби розбіжностей означають, що спільна заява може виявитися неможливою, додав дипломат.