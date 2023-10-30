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ПОЛІТИКА

Представник Китаю не зміг узяти участі у третьому саміті Формули миру через розбіжність у графіках – ОП

30 жовтня 2023, 20:54
Представник Китаю не зміг узяти участі у третьому саміті Формули миру через розбіжність у графіках – ОП
Джерело: xinhuanet
Водночас Україна розраховує на подальшу участь китайської сторони.

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей не зміг узяти участі в третьому саміті Української формули миру на Мальті "через розбіжність власного графіка і часу проведення заходу".

Про це розповів заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Спецпредставник Китаю Лі Хуей брав участь у рамках попередньої зустрічі щодо Формули миру — у Джидді. Цього ж разу — на Мальті — він не зміг узяти участі. У нас була відповідна реакція китайської сторони, що така зустріч [за його особистої участі] не відбудеться через розбіжність графіків", — розповів Жовква.

Водночас Україна розраховує на подальшу участь китайської сторони. Також Україна намагається залучити китайську сторону до роботи над пунктом повернення всіх українських полонених і депортованих дітей в Україну.

"Ми знаємо, що Китай періодично нагадує про свої ініціативи щодо мирного врегулювання в Україні. А ми, зі свого боку, говоримо Китаю, що ті пункти, які збігаються з пунктами Формули миру, можуть бути взяті в роботу, наприклад, пункт про територіальну цілісність України та її суверенітет", — додав Жовква.

28—29 жовтня на Мальті пройшла третя зустріч щодо Української формули миру. Ця зустріч була зосереджена на питаннях ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також на звільненні полонених, депортованих та на відновленні територіальної цілісності України. У третій зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн та міжнародних організацій. Зокрема, до неї долучилися делегації багатьох держав Азії, Африки, Латинської Америки.

Китайвійна в Україніформула миру

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