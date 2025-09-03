Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Прем'єр Іспанії звинуватив Захід у подвійних стандартах щодо воєн в Україні та Газі

03 вересня 2025, 11:01
Прем'єр Іспанії звинуватив Захід у подвійних стандартах щодо воєн в Україні та Газі
Фото: з вільних джерел
Санчес – перший європейський лідер, який звинуватив Ізраїль у геноциді в Газі.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес попередив, що подвійні стандарти Європи та Заходу щодо воєн в Україні та Газі загрожують підірвати їхній глобальний авторитет, назвавши реакцію на напад Ізраїлю на палестинську територію одним з найтемніших епізодів міжнародних відносин у 21 столітті.

В інтерв'ю The Guardian перед переговорами з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Лондоні 3 вересня соціалістичний лідер також заявив, що США під керівництвом Дональда Трампа намагаються покласти край створеному ними після Другої світової війни глобальному порядку, заснованому на правилах.

Санчес також висловив задоволення тим, що інші європейські країни наслідують приклад Іспанії у визнанні Палестинської держави, але визнав, що реакція Європи була недостатньою.

"Це провал. Безумовно. Також реальністю є те, що в Європейському Союзі є країни, які мають різні погляди на те, як впливати на Ізраїль. Але, на мою думку, це неприйнятно, і ми не можемо так продовжувати, якщо хочемо підвищити свою авторитетність у інших кризових ситуаціях, таких як та, з якою ми стикаємося в Україні", — сказав він.

Санчес зазначив, що "коріння цих воєн абсолютно різні, але, зрештою, світ дивиться на ЄС, а також на західне суспільство і запитує: "чому ви застосовуєте подвійні стандарти, коли йдеться про Україну і коли йдеться про Газу?".

Іспаніявійна в УкраїніСектор ГазиЄвросоюзБританія

