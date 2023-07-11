Прем'єр Швеції вірить, що Будапешт не блокуватиме її вступ у НАТО після рішення Анкари

Він висловив впевненість, що тепер, коли "вето" Туреччини зняте, Угорщина не стане перешкодою.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон вважає, що Угорщина після рішення Туреччини не зволікатиме з ратифікацією вступу Швеції в НАТО.

Про це він сказав у коментарі ЗМІ після історичних домовленостей у понеділок, повідомляє SVT.

Ульф Крістерссон заявив, що "дуже радий, що усі троє потисли руки, і що це хороший день для Швеції".