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Президент Чехії заявив, що Україна не отримує військової переваги, а час йде на користь рф

09 листопада 2023, 20:53
Президент Чехії заявив, що Україна не отримує військової переваги, а час йде на користь рф
Джерело: chas.news
За словами чеського лідера, очевидно, що росія намагається затягнути конфлікт, а майбутні вибори в США можуть вплинути на допомогу Україні й постачання їй зброї.

Нинішня ситуація на полі бою не вказує на те, що Україна може отримати військову перевагу, а час зараз йде на користь росії.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на конференції "Дипломатія та безпека", повідомляє чеське видання Novinky.

Він зазначив, що Захід має наполегливо підтримувати Україну.

"Розвиток подій не вказує на те, що українська сторона може отримати військову перевагу. Зараз час йде на користь росії, яка має потужнішу мобілізаційну базу людських ресурсів. Вигравши час, вона зможе поповнити запаси, яких їй не вистачало. Ми бачимо масові поставки з Північної Кореї, ми бачимо спроби обійти санкції", — сказав чеський президент.

За його словами, очевидно, що росія намагається затягнути конфлікт, а майбутні вибори в США можуть вплинути на допомогу Україні та постачання їй зброї.

"Ситуація явно не позитивна. Зі свого боку, у нас немає іншого виходу, окрім як наполягати на підтримці", — сказав він, додавши, що Заходу доведеться це робити, поки самі українці не визначаться з наступним кроком.

Чехіядопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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