Президент Чехії заявив, що його країна втягнута в інформаційну війну з росією

За словами хакерської групи, атака пов'язана з опублікованою в середу доповіддю МЗС, в якій містився заклик до зміни відносин з росією.

Чехія веде з росією інформаційну війну, а не звичайну, заявив Павел на конференції, додавши, що підґрунтя для війни росії в Україні закладалося в інформаційному просторі задовго до вторгнення.

Про це він сказав у своїй вступній промові на конференції "ЗМІ та Україна" в Празі, повідомляє Euractiv.

Організатор конференції, Чеське радіо, стало мішенню масованої хакерської атаки в день проведення заходу, в результаті чого сайт був недоступним з самого ранку четверга. Чеське радіо повідомило, що кібератака, схоже, була здійснена на саму конференцію.

Справді, першою ціллю військових агресорів у воєнний час є інформація, тому що відокремлення людей від правди допомагає агресорам перемогти, додав чеський президент.

Четвер був напруженим днем для хакерів, оскільки веб-сайт Міністерства закордонних справ Чехії також зазнав DDoS-атаки з боку прокремлівського хакерського угруповання NoName протягом дня. DDoS-атаки полягають у перенаправленні великого обсягу інтернет-трафіку на веб-сайти, що перевантажує їхні сервери і призводить до їхнього виходу з ладу.

За словами хакерської групи, атака пов'язана з опублікованою в середу доповіддю МЗС, в якій містився заклик до зміни відносин з росією.

"Чеська політика щодо росії в найближчі місяці буде зосереджена на тому, як сприяти перемозі України в російській війні і як сприяти міжнародній ізоляції росії", – заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський на презентації доповіді.

"Ми будемо і надалі зміцнювати нашу здатність протидіяти гібридним діям росії. Ми хочемо продовжувати обмежувати контакти з росією лише до базового рівня у чітко визначених сферах. Ми будемо підтримувати російське громадянське суспільство і правозахисників", – додав він.

Хакери з угруповання NoName також заявили у своєму Telegram-акаунті, що атакували сайти автовокзалу Прага-Флоренція, Празької компанії громадського транспорту і сервіс mojeID, який використовується для аутентифікації користувачів у різних інтернет-сервісах.