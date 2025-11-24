Президент Фінляндії після розмови із Зеленським натякнув на прогрес у Женеві
24 листопада 2025, 11:55
Александер Стубб. Фото: ru.tsn.ua
За словами Стубба, сьогодні зранку у понеділок, 24 листопада, він провів розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
Переговори в Женеві між українською та американською делегаціями стали кроком вперед, але все ще залишаються важливі питання.
Про це президент Фінляндії Александр Стубб повідомив у соцмережі Х.
"Я вітаю прогрес, досягнутий під час вчорашніх зустрічей між США та Україною в Женеві. Переговори стали кроком вперед, але все ще залишаються важливі питання, які необхідно вирішити. Будь-яке рішення, що належить до компетенції ЄС або НАТО, буде обговорено та прийнято членами ЄС та НАТО в окремому порядку", - написав Стубб за результатами розмови.