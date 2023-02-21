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Президент Польщі подякував Байдену за несподіваний візит до України

21 лютого 2023, 17:56
Президент Польщі подякував Байдену за несподіваний візит до України
Президент Польщі також зазначив, що візит Байдена є сигналом москві, оскільки росія продовжує порушувати міжнародні правила та атакувати українські резиденції та інфраструктуру

Президент Польщі Анджей Дуда подякував президенту США Джо Байдену за його візит в Україну на початку зустрічі двох лідерів у Варшаві.

Про це повідомляє CNN. 

Дуда сказав, що цей надзвичайний жест не тільки підвищив моральний дух українців, які борються з вторгненням росії, але також є  визначним знаком того, що вільний світ не забув їх, що вільний світ і його найбільший лідер, президент Сполучених Штатів підтримують їх.

Зі свого боку президент США Джо Байден подякував президенту Дуді за відданість його країни підтримці народу України, назвавши відносини між двома націями "критично важливими".

Байден сказав, що вважає, що Україна перебуває в "кращій позиції, ніж будь-коли", і закликав країни НАТО "зберігати голову та зосередженість".

"Я чітко дав зрозуміти, що зобов’язання Сполучених Штатів є реальними, і через рік я стверджую, що НАТО сильніше, ніж будь-коли. Я можу з гордістю сказати, що наша підтримка України залишається непохитною",- наголосив Байден.

Підтримку України Польщею назвав "справді надзвичайною" та подякував країні за те, що вона прийняла понад мільйон українців.

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