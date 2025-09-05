Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Президент Євроради закликав Угорщину припинити імпорт російської нафти та газу

05 вересня 2025, 17:58
Президент Євроради закликав Угорщину припинити імпорт російської нафти та газу
Фото: з вільного доступу
Як пояснив Кошта, споживання Європейським Союзом російської нафти та газу залишається на рівні 20%, і значна частина споживається саме Угорщиною.

Найкращим способом прискорити закінчення війни рф проти України буде у випадку, якщо Угорщина припинить імпортувати нафту та газ із росії. 

Про це у п’ятницю, 5 вересня, заявив президент Євроради Антоніу Кошта, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми знизили на рівні Європейського Союзу на 80% споживання газу та нафти з росії. Це залишається на рівні 20%. І нам треба працювати над цим. І значна частина цих 20% споживається саме Угорщиною. Найкращий спосіб прискорити кінець цієї війни, це в тому числі якщо Угорщина перестане імпортувати російську нафту та газ з росії", — сказав він.

Президент Європейської Ради також додав, що наразі «не треба чекати на Угорщину, не треба чекати ні на кого, щоб продовжувати роботу, бо майбутнє України у ЄС».

14 липня Трамп пригрозив 100% митами для всіх, хто продовжує купувати російську нафту, якщо росія не укладе мир з Україною.

