Протести в Ірані: загинули понад 5 тисяч людей, десятки тисяч затримані

Влада ж звинувачує в насильстві "озброєних учасників заворушень" та іноземних ворогів.

В Ірані під час масових протестів загинули щонайменше 5 тисяч людей, серед яких близько 500 співробітників сил безпеки, повідомляють державні джерела. Правозахисники вказують на понад 3 тисячі підтверджених смертей та понад 24 тисячі затриманих.

Про це пише агенція Reuters із посиланням на неназваного чиновника.

Найгарячіші точки протестів – північно-західні курдські райони Ірану, де зафіксовано найбільшу кількість загиблих та найжорсткіші зіткнення. Влада звинувачує "терористів та озброєних учасників заворушень" в убивстві «невинних іранців» та стверджує, що деякі протестувальники отримували підтримку від ізраїльських та інших закордонних угруповань.

Американська правозахисна організація HRANA повідомляє, що підтверджено 3 308 смертей, а ще 4 382 випадки перебувають на перевірці.

Загалом у рамках протестів затримано понад 24 тисячі осіб.

Раніше Білий дім повідомляв, що в Ірані було зупинено 800 запланованих страт після попереджень Дональда Трампа про серйозні наслідки продовження репресій проти протестувальників.