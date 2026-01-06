Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Припинення вогню в Україні неможливе без гарантій США та Європи – Мерц

06 січня 2026, 18:33
Припинення вогню в Україні неможливе без гарантій США та Європи – Мерц
Wikipedia
Канцлер наголосив, що дипломатична робота наразі ведеться у складних умовах.
В Німеччині вважають, що припинення вогню в Україні можливе лише за підтримки США та Європи, які забезпечать гарантії безпеки та збереження суверенітету країни.
 
 
Про це йдеться у листі федерального канцлера Фрідріха Мерца до членів фракцій ХДС/ХСС і СДПН у Бундестазі, опублікованому виданням Politico.
 
У листі канцлер наголосив, що дипломатична робота наразі ведеться у складних умовах. По-перше, росія демонструє обмежену готовність до переговорів. А по-друге, президент України Володимир Зеленський бореться за єдність українського суспільства. При цьому трансатлантична співпраця зазнала серйозних змін. У цій ситуації, за словами Мерца, Берлін дотримується чіткого курсу: підтримувати такі кроки до миру, які дійсно забезпечать збереження суверенітету України та довгострокову безпеку регіону.
 
"У цій ситуації ми дотримуємося чіткого курсу: ми хочемо припинення вогню, яке збереже суверенітет України", - написав канцлер.
 
Він додав, що на відміну від Мінських домовленостей, нинішнє припинення вогню має бути підкріплене гарантіями безпеки з боку США та Європи.
 
"Ми хочемо формувати цей мир, як європейці. Це можливо лише в умовах сильної та єдиної Європи, за яку ми боремося з усією рішучістю", - наголосив Мерц.
 
За його словами, у новорічний період він активно працював із Україною, європейськими партнерами та урядом США над можливими кроками для припинення вогню. Канцлер також нагадав, що рішення Європейської ради від 19 грудня створили фінансові передумови для тривалої підтримки України в її оборонній боротьбі проти росії.
 
"росія не повинна мати жодних сумнівів у нашій рішучості", - зазначив Мерц.
 
Додатково повідомляється, що Україна разом із партнерами з Коаліції охочих під час зустрічі в Парижі 6 січня на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона фіналізує документ щодо гарантій безпеки. Цей документ стане основою для подальших переговорів із президентом США Дональдом Трампом, у зустрічі також бере участь канцлер ФРН Фрідріх Мерц.

 

війна в УкраїніФрідріх Мерцросія окупанти

Останні матеріали

Після ударів США і полону Мадуро. Що означає
Політика
Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House
Переклад iPress – 06 січня 2026, 14:18
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 січня 2026, 12:54
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Політика
Рейд для відволікання. Навіщо Трамп пішов на операцію у Венесуелі – Том Купер
Переклад iPress – 06 січня 2026, 07:57
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 6 – Дейв Трой
Переклад iPress – 05 січня 2026, 16:06
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Політика
Удар і примус. Новий план Трампа набуває форми – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 січня 2026, 12:21
Кінець ілюзій
Політика
Кінець ілюзій "швидкого миру". Сигнал із Києва та з Вашингтона – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 січня 2026, 08:46
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
LifeStyle
Як уникнути сайтів-клонів із росії, що видають себе за Чемпіон казино
05 січня 2026, 08:00
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Технології
2026 рік: час мінікрилатих ракет? Як формується європейський ринок недорогих протидронових ракет – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 02 січня 2026, 11:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється