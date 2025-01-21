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путін оголосив про готовність до переговорів зі США за умови повної капітуляції України – ISW

21 січня 2025, 08:16
путін оголосив про готовність до переговорів зі США за умови повної капітуляції України – ISW
Фото: REUTERS
Перед інавгурацією Трамп доручив організувати телефонну розмову з путіним.

Президент рф Володимир путін заявив про свою готовність до переговорів зі США щодо війни в Україні, але висунув ультиматум – повну капітуляцію України.

Про це йдеться в звіті ISW.

Вчора, 20 січня, путін скликав засідання Ради безпеки рф, на якому разом з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим підтвердили готовність москви до мирних переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

"Високопосадовці кремля, зокрема путін і Лавров, протягом останніх тижнів неодноразово наголошували, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог путіна, висунутих наприкінці 2021 року – на початку 2022 року. Ці вимоги включають постійний "нейтральний" статус України, її невступ до НАТО, суворі обмеження на чисельність української армії та відсторонення українського уряду від влади", - пише інститут. 

путін сказав, що будь-яке мирне врегулювання має базуватися на "усуненні першопричин" конфлікту, що, за його словами, включає виконання жорстких вимог рф.

Також президент рф заявив, що у 2021 році тодішній президент США Джо Байден пропонував відкласти вступ України до НАТО на 10-15 років, однак навіть це не запобігло російському вторгненню, яке, за його словами, було "неминучим через дії НАТО".

Раніше ми писали, що умови перемир'я Трампа можуть залишити росію на окупованих територіях України.

 

Володимир ПутінДональд Трампвійна в Україні

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