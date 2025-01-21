путін оголосив про готовність до переговорів зі США за умови повної капітуляції України – ISW

Перед інавгурацією Трамп доручив організувати телефонну розмову з путіним.

Президент рф Володимир путін заявив про свою готовність до переговорів зі США щодо війни в Україні, але висунув ультиматум – повну капітуляцію України.

Про це йдеться в звіті ISW.

Вчора, 20 січня, путін скликав засідання Ради безпеки рф, на якому разом з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим підтвердили готовність москви до мирних переговорів із новою адміністрацією президента США Дональда Трампа.

"Високопосадовці кремля, зокрема путін і Лавров, протягом останніх тижнів неодноразово наголошували, що Кремль відмовляється розглядати будь-які компроміси щодо вимог путіна, висунутих наприкінці 2021 року – на початку 2022 року. Ці вимоги включають постійний "нейтральний" статус України, її невступ до НАТО, суворі обмеження на чисельність української армії та відсторонення українського уряду від влади", - пише інститут.

путін сказав, що будь-яке мирне врегулювання має базуватися на "усуненні першопричин" конфлікту, що, за його словами, включає виконання жорстких вимог рф.

Також президент рф заявив, що у 2021 році тодішній президент США Джо Байден пропонував відкласти вступ України до НАТО на 10-15 років, однак навіть це не запобігло російському вторгненню, яке, за його словами, було "неминучим через дії НАТО".

Раніше ми писали, що умови перемир'я Трампа можуть залишити росію на окупованих територіях України.