Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

NYT: Умови перемир'я Трампа можуть залишити росію на окупованих територіях України

19 січня 2025, 17:36
NYT: Умови перемир'я Трампа можуть залишити росію на окупованих територіях України
Автор публікації нагадує, що республіканець обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, однак тепер усе виглядає складніше.

Більшість посадовців, як чинного президента США Джо Байдена, так і Дональда Трампа, інавгурація якого відбудеться 20 січня, кажуть, що російські війська залишаться на українських територіях, окупованих росією. 

Про це пише The New York Times, аналізуючи, який вигляд може мати потенційна угода між Трампом і російським диктатором владіміром путіним щодо України. 

Автор публікації нагадує, що республіканець обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, однак тепер усе виглядає складніше. Водночас дуже мало свідчень того, що путін прагне до переговорів. 

У приватному порядку американські чиновники і з команди Байдена, і з оточення Трампа "визнають, що росія, швидше за все, збереже свої війська на приблизно 20 відсотках території України, яку вона зараз окуповує", пише NYT. Таким чином, це буде перемир’я подібне до того, що зупинило, але не поклало кінець Корейській війні. 

Однак, вказує автор статті, найскладніша частина потенційної угоди — необхідність гарантувати, що кремль не скористається припиненням бойових дій, щоб переозброїтися, набрати і навчити нові сили, винести уроки з помилок і знову напасти на Україну. 

Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван стверджує, що команда чинного президента США провела останній рік, «встановлюючи архітектуру» для забезпечення цієї безпеки, але президент України Володимир Зеленський продовжує наполягати, що тільки членство України в НАТО здатне стримати путіна.

Припинення вогню може бути забезпечено європейськими миротворчими силами, найімовірніше, на чолі з британськими, німецькими та французькими військами, пише NYT. 

Водночас, за словами високопоставлених чиновників Байдена, ключовим моментом буде те, чи захоче Трамп зберегти чільну роль США в наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні бити завдати удару по російській території.

Салліван, як вказує NYT, стверджує, що для Трампа вкрай важливо продовжити військову підтримку України. Хороша угода для Америки, за словами Саллівана, означає, що США потрібні важелі впливу. 

"росіяни, звісно, хочуть набагато більшої угоди — такої, в якій США виведуть свої озброєння і війська з Європи. І з цього приводу Трамп зберігає мовчання", — підсумовує автор статті.

війнаДональд Трамппереговориперемир'яросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Це не на часі... зараз". Потрібна зміна принципів і схеми побудови укріплень – Том Купер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 12:59
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Політика
Чому Гренландія? А Канада, Мексика, Панама... – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 17 січня 2025, 07:46
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Політика
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 16 січня 2025, 12:21
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Політика
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 січня 2025, 08:24
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Cуспільство
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2025, 16:41
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 12:41
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 08:23
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється