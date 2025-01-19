NYT: Умови перемир'я Трампа можуть залишити росію на окупованих територіях України

Автор публікації нагадує, що республіканець обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, однак тепер усе виглядає складніше.

Більшість посадовців, як чинного президента США Джо Байдена, так і Дональда Трампа, інавгурація якого відбудеться 20 січня, кажуть, що російські війська залишаться на українських територіях, окупованих росією.

Про це пише The New York Times, аналізуючи, який вигляд може мати потенційна угода між Трампом і російським диктатором владіміром путіним щодо України.

Автор публікації нагадує, що республіканець обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, однак тепер усе виглядає складніше. Водночас дуже мало свідчень того, що путін прагне до переговорів.

У приватному порядку американські чиновники і з команди Байдена, і з оточення Трампа "визнають, що росія, швидше за все, збереже свої війська на приблизно 20 відсотках території України, яку вона зараз окуповує", пише NYT. Таким чином, це буде перемир’я подібне до того, що зупинило, але не поклало кінець Корейській війні.

Однак, вказує автор статті, найскладніша частина потенційної угоди — необхідність гарантувати, що кремль не скористається припиненням бойових дій, щоб переозброїтися, набрати і навчити нові сили, винести уроки з помилок і знову напасти на Україну.

Радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван стверджує, що команда чинного президента США провела останній рік, «встановлюючи архітектуру» для забезпечення цієї безпеки, але президент України Володимир Зеленський продовжує наполягати, що тільки членство України в НАТО здатне стримати путіна.

Припинення вогню може бути забезпечено європейськими миротворчими силами, найімовірніше, на чолі з британськими, німецькими та французькими військами, пише NYT.

Водночас, за словами високопоставлених чиновників Байдена, ключовим моментом буде те, чи захоче Трамп зберегти чільну роль США в наданні розвідданих, зброї та дозволу Україні бити завдати удару по російській території.

Салліван, як вказує NYT, стверджує, що для Трампа вкрай важливо продовжити військову підтримку України. Хороша угода для Америки, за словами Саллівана, означає, що США потрібні важелі впливу.

"росіяни, звісно, хочуть набагато більшої угоди — такої, в якій США виведуть свої озброєння і війська з Європи. І з цього приводу Трамп зберігає мовчання", — підсумовує автор статті.