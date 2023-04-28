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путін підписав указ, який дозволяє депортацію громадян України з окупованих територій

28 квітня 2023, 12:09
путін підписав указ, який дозволяє депортацію громадян України з окупованих територій
Фото:Reuters
Згідно указом, українці, які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, будуть депортовані після 1 липня 2024 року.

Президент росії владімір путін підписав указ, який передбачає депортацію з окупованих Росією українських територій громадян України, які збережуть українське громадянство, після 1 липня 2024 року.

Про це йдеться на офіційному порталі правової інформації рф.

У документі сказано, що громадяни України, які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, можуть жити там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.

Окремий пункт указу путіна стосується депортації тих, хто створює "загрозу національній безпеці росії". Жителів, які виступають за "насильницьку зміну основ конституційного ладу" в росії, фінансують терористичну та екстремістську діяльність або беруть участь у  несанкціонованих акціях, депортуватимуть та заборонятимуть їм в’їзд до росії.

Згідно з указом, іноземцями вважатимуться ті громадяни, які "заявили про своє бажання зберегти наявне у них громадянство або залишитися особами без громадянства", а також не склали присягу громадянина рф.

Реакції української влади на цей указ наразі немає.

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