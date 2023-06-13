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путін підписав закон про денонсацію рф договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку

13 червня 2023, 17:11
путін підписав закон про денонсацію рф договору з Україною про Азовське море та Керченську протоку
У російському документі вказується, що Україна "втратила статус прибережної держави стосовно Азово-Керченської акваторії".

Очільник кремля владімір путін підписав закон, який стосується денонсації договору між росією та Україною стосовно співпраці у використанні акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Про це йдеться у документі, який розмістили на інтернет-порталі правової інформації рф.

Указом диктатор припинив дію норм, які були узгоджені сторонами раніше. росія тепер наполягає на тому, що Азовське море та Керченська протока належать їй, оскільки вона контролює узбережжя.

кремль у своєму висновку посилається на незаконні та невизнанні референдуми щодо "входження до складу рф" частин Донецької, Херсонської та Запорізької областей. У російському документі вказується, що Україна "втратила статус прибережної держави стосовно Азово-Керченської акваторії".

"У зв'язку з цим Договір втратив свою актуальність і пропонується його денонсувати", – зробив висновок Комітету Ради федерації.

Угода між двома державами була підписана у Керчі 24 грудня 2003 року. Документ регулював порядок спільної діяльності та роботи у галузі судноплавства, включно з його регулюванням та навігаційно-географічним забезпеченням, екологічної безпеки, рибальства, захисту морського середовища, а також пошуку та рятування в Азовському морі та Керченській протоці. Україна денонсувала документ у лютому цього року.

Азовське мореугодавійна в Україніросія окупанти

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