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путін заявив про готовність рф співпрацювати зі США щодо рідкісноземельних металів з окупованих територій України

25 лютого 2025, 08:55
путін заявив про готовність рф співпрацювати зі США щодо рідкісноземельних металів з окупованих територій України
Фото: з вільного доступу
Трамп також заявляв про спроби укласти з рф угоду щодо економічного розвитку, зокрема у сфері копалин
Нелегітимний президент рф владімір путін готовий співпрацювати зі США щодо рідкісноземельних металів, зокрема й тих, які є на окупованих росією українських територіях.
 
Про це путін заявив російському пропагандисту Павлові Зарубіну.
 
За словами путіна, у рф таких елементів "значно більше, ніж в України".
 
"росія є одним із безумовних лідерів із запасів рідкісних і рідкісноземельних металів. Вони в нас є і на півночі в Мурманську, і на Кавказі в Кабардино-Балкарії, на Далекому Сході, в Іркутській області, в Якутії, в Тиві. Це досить капіталомісткі інвестиції, проєкти. Ми із задоволенням працювали б спільно з будь-якими іноземними партнерами, зокрема з американськими. До речі, що стосується "нових окупованих росією українських територій" – те саме", – заявив путін.
 
Цього самого дня він через відеозв'язок провів нараду щодо розвитку рідкісноземельних металів. За словами путіна, вони потрібні в мікроелектроніці, енергетиці, створенні інфраструктури цифрової економіки й інших секторах цивільної та оборонної сфери. Він назвав це "новим технологічним укладом, який задає динаміку загальносвітового прогресу", якому "треба відповідати".
 
Того самого дня президент США Дональд Трамп на спільній із французьким лідером Еммануелем Макроном пресконференції у Білому домі заявив, що намагається укласти з росією угоду щодо економічного розвитку, зокрема й у галузі розроблення рідкісноземельних мінералів.
 
"Я не знаю, чи вдасться це, але ми б хотіли мати таку можливість. Ви знаєте, що в них є величезні рідкісні землі. Це найбільша за такою площею земля, і в них є багато цінних речей, які ми могли б використати, й у нас є речі, які можуть використати вони. Я думаю, це було б добре для миру у світі", – сказав Трамп.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

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