Пивний гігант Carlsberg заборонив продавати свою продукцію в рф

У компанії заявили, що не бачать інших шляхів після того, як її активи фактично конфіскував кремль.

Данський пивоварний гігант Carlsberg Group зупинив дію всіх ліцензійних угод на продаж своїх пивних брендів у росії. російському підприємству "Балтика" тепер заборонено виробляти, просувати й продавати продукцію групи Carlsberg.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сarlsberg виробляє пиво під торговими марками Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg, 1664, Baltika та ін.

"Ми відмовляємося від примусу до угоди на неприйнятних умовах", – заявили в компанії.

Там також наголосили, що конфіскація її активів у росії є незаконною.

При цьому до квітня 2024 року в росії для продукції Carlsberg діятиме "стоковий період". За цей час "Балтика" має витратити всі запаси та припинити виробництво брендів Сarlsberg.