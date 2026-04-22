Ребров іде з посади головного тренера збірної України з футболу

Сергій Ребров покинув посаду головного тренера збірної України з футболу.

Ребров припинив роботу в національній збірній – УАФ заявляє, що дійшла з тренером згоди щодо припинення співпраці. Попри це, Ребров продовжує бути частиною команди УАФ у ролі віцепрезидента та члена Виконавчого комітету. Хто стане новим головним тренером збірної України – буде повідомлено пізніше.

"Ми дякуємо Сергію Станіславовичу за його роботу, внесок у розвиток молодих футболістів. Сьогодні нам потрібно рухатися вперед і ухвалювати нові рішення, які стануть фундаментом майбутнього збірної", – сказав президент УАФ Андрій Шевченко.

Сам Ребров подякував команді та вболівальникам за "пройдений етап".

"Це був складний шлях із перемогами й поразками, але українці збірну підтримували завжди. Це моменти єдності, які я не забуду і за які завжди буду вдячний. Також дякую УАФ за постійне сприяння, підтримку та спільну роботу", – заявив Сергій Ребров.

Сергій Ребров очолив збірну у 2023 році вже під час відбіркового циклу на чемпіонат Європи.

"Попри це, йому вдалося пройти історично складні для нашої команди матчі плей-оф та вивести Україну на Євро. Після цього ми майже до останнього перебували в боротьбі за вихід на чемпіонат світу, але потрапити туди не вдалося", – зазначили в УАФ.