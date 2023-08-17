Реформи важливі не лише для євроінтеграції України, а й для країн-партнерів – голова Представництва ЄС в Україні

Європейський чиновник переконаний - реформи слід активно впроваджувати.

Реформи в Україні щодо корпоративного управління, верховенства права та бізнес-середовища важливі не лише для України, а й для всіх країн-партнерів, які підтримують вас

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас під час свого виступу на заході "Hard talk: який вигляд має шлях України до ЄС", повідомляє АрміяInform.

"Усі успіхи в Центральній та Східній Європі стали можливими завдяки сильному внутрішньополітичному консенсусу та підтримці громадськості", — наголосив Матті Маасікас.

У жовтні 2023 року Європейська комісія опублікує звіт про розширення, де буде оприлюднено результати оцінювання щодо виконання Україною семи рекомендацій кандидатського статусу в ЄС. Україна вперше буде згадана в документі, який оцінює перспективи вступу держави до Євросоюзу.

Нагадаємо, що в червні 2022 року Україна отримала кандидатський статус у Європейському Союзі.

"З великим оптимізмом і впевненістю дивіться на жовтень. Шлях України до ЄС було досягнуто українською владою та суспільством. Ми, ЄС та Україна, дедалі краще розуміємо один одного," — резюмував Матті Маасікас.