Reuters: білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину до рф через дефіцит палива

07 жовтня 2025, 17:41
Reuters: білорусь у чотири рази збільшила постачання бензину до рф через дефіцит палива
Фото: EPA/UPG
Також росія збільшила імпорт палива з білорусі минулого року, аби покрити дефіцит.

білорусь збільшила експорт бензину до росії залізничним транспортом у вересні у чотири рази порівняно з попереднім місяцем. Це пояснюється дефіцитом палива у рф, який стався через українські атаки на енергетичну інфраструктуру країни-агресора.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела в цій галузі. 

Як пише видання, декілька російських областей запровадити нормування та тимчасово заморозили ціни на паливо останніми тижнями через дефіцит популярних видів бензину, який стався внаслідок ударів дронів. Крім того, москва обмежила експорт бензину та дизельного пального.

Також росія збільшила імпорт палива з білорусі минулого року, аби покрити дефіцит. 

Джерела повідомили, що постачання бензину залізницею з нафтопереробних заводів білорусі на внутрішній ринок рф в минулому місяці зросло до 40 тисяч метричних тонн, або 14 500 барелів на добу. Крім того, постачання дизельного пального у вересні склали 33 тисячі тонн. 

"Водночас транзит бензину з білорусі для подальшого експорту через російські порти минулого місяця зріс приблизно на 1% до 140 000 тонн. Білорусь використовує російські порти для перевантаження своїх нафтопродуктів з березня 2021 року відповідно до угоди про співпрацю, підписаної між москвою і мінськом", - підкреслили у Reuters.

Своєю чергою, слова джерел та розрахунки Reuters свідчать про те, що такі перевантаження в січні-вересні скоротилися майже на 40% в річному вимірі до 1,17 млн тонн внаслідок зниження обсягів переробки нафти. 

"Два нафтопереробні заводи білорусі - Нафтанський і Мозирський - мають річну потужність 12 млн тонн кожен, або близько 240 000 барелів на добу. Але зазвичай вони виробляють близько 9 млн тонн на рік, або приблизно 180 000 барелів на добу", - уточнило видання.

