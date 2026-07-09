Reuters: путін відкинув переговори й готується до нової ескалації війни

Нещодавні успіхи України ще більше його розлютили та зміцнили рішучість до жорсткої відповіді.

путін категорично відхилив заклики до переговорів з Україною та ще більше налаштований продовжувати війну.

Про це пише Reuters із посиланням на три близькі до кремля джерела.

Двоє співрозмовників видання заявили, що путін, ймовірно, загострить війну. Один із них, який регулярно зустрічається з президентом рф, сказав про "високу ймовірність" ескалації в найближчі місяці. Агентство Reuters отримало ці коментарі після заяви Трампа про те, що путін хоче закінчення війни і що вирішення "ближче, ніж люди думають".

За словами ще одного співрозмовника, путін "напружено робив ставку на досягнення ключової мети – захоплення решти Донбасу" і нещодавно дорікнув групі радників, які пропонували компроміс на основі припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Те саме джерело повідомило, що путін вважає, що росія незабаром захопить Донбас. За словами людини, яка регулярно зустрічається з путіним, нещодавні успіхи України ще більше його розлютили та зміцнили рішучість до жорсткої відповіді.

Під час виступу минулого тижня путін заявив, що удари України по енергетичній інфраструктурі означають, що росія прагнутиме захопити більше українських земель за межами Донбасу як "зону безпеки". Колишній чиновник Міноборони рф Андрєй Ільніцкій у колонці для "Коммерсанта" заявив, що ескалація може розпочатися зі знищення 30 великих промислових об'єктів в Україні, а наступним етапом можуть стати удари по базах НАТО в країнах Балтії та Румунії.

Водночас союзники України закликають до додаткових санкцій, щоб змусити путіна припинити конфлікт. Рейтинг схвалення путіна залишається високим, але нещодавно досяг найнижчої позначки з початку війни у 2022 році.