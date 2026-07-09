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НАТО впроваджує ШІ-систему для відстеження переміщень російських військ

09 липня 2026, 14:31
НАТО впроваджує ШІ-систему для відстеження переміщень російських військ
Нова технологія призначена для аналізу розвідувальної інформації.

НАТО впроваджує систему штучного інтелекту Maven Smart System (MSS NATO), розроблену компанією Palantir Technologies для моніторингу ситуації на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомляє The Times.

Нова технологія призначена для аналізу розвідувальної інформації, відстеження переміщень російських військ та своєчасного попередження командування про можливі зміни обстановки. Платформа поєднує інформацію з різних джерел, включаючи супутники, безпілотники та станції радіолокації.

Однією з функцій Maven стане спостереження за передислокацією російських військ. Як приклад наводиться сценарій, за якого підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії почнуть переміщення ближче до кордону з Естонією – система автоматично зафіксує зміни та передасть відповідну інформацію. Крім того, штучний інтелект призначений для допомоги в аналізі оперативної обстановки та виявленні можливих цілей для ураження у разі збройного конфлікту.

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