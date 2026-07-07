Союзники не чекають від Трампа рішучих кроків щодо росії – Bloomberg

Непередбачуваність Трампа викликає занепокоєння перед зустріччю із Зеленським.

Європейські посадовці не очікують, що Трамп найближчим часом суттєво посилить тиск на росію, зокрема через запровадження нових санкцій або відновлення поставок зброї Україні.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, попри очікування, що зустріч між Трампом і Зеленським пройде успішно, непередбачуваність глави Білого дому не дає повної впевненості у позитивному результаті переговорів. Очікується, що Зеленський і Трамп зустрінуться в Анкарі 8 липня о 14:30 за київським часом. Зустріч відбудеться після засідання Ради НАТО і триватиме близько години. У кулуарах саміту Зеленський повідомив, що говоритиме з Трампом, зокрема, про ракети для Patriot.

7 липня в Анкарі стартував саміт НАТО, на якому зібралися лідери 32 країн Альянсу. Ключовим тлом саміту є тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу через Гренландію та війну в Ірані. Однією з провідних тем також стане поточна ситуація у війні росії проти України. Напередодні саміту росія завдала по Києву низки масованих ударів із використанням балістичних та крилатих ракет, "Циркону" та сотень дронів.