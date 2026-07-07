Союзники не чекають від Трампа рішучих кроків щодо росії – Bloomberg
Європейські посадовці не очікують, що Трамп найближчим часом суттєво посилить тиск на росію, зокрема через запровадження нових санкцій або відновлення поставок зброї Україні.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, попри очікування, що зустріч між Трампом і Зеленським пройде успішно, непередбачуваність глави Білого дому не дає повної впевненості у позитивному результаті переговорів. Очікується, що Зеленський і Трамп зустрінуться в Анкарі 8 липня о 14:30 за київським часом. Зустріч відбудеться після засідання Ради НАТО і триватиме близько години. У кулуарах саміту Зеленський повідомив, що говоритиме з Трампом, зокрема, про ракети для Patriot.
7 липня в Анкарі стартував саміт НАТО, на якому зібралися лідери 32 країн Альянсу. Ключовим тлом саміту є тиск Трампа на Європу щодо збільшення витрат на оборону, а також багатомісячна напруга між США та іншими країнами Альянсу через Гренландію та війну в Ірані. Однією з провідних тем також стане поточна ситуація у війні росії проти України. Напередодні саміту росія завдала по Києву низки масованих ударів із використанням балістичних та крилатих ракет, "Циркону" та сотень дронів.