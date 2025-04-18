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Рейтинг Трампа наразі вищий, ніж був за першої каденції

18 квітня 2025, 21:34
Рейтинг Трампа наразі вищий, ніж був за першої каденції
Фото: АР
З 1952 по 2020 рейтинг схвалення в першому кварталі для президентів США рік складав 60% .

Фактично 45% американців схвалюють діяльність Дональда Трампа у першому кварталі його другого терміну на посту президента США. 

Це навіть більше, ніж за аналогічний період його першого терміну, повідомляє The Hill

Після чверті під час першого президентування Трамп мав рейтинг у 41%. 

Рейтинг схвалення в першому кварталі для президентів США з 1952 по 2020 рік складав 60%.

Останній показник схвалення з'явився в той час, коли американці відчули тиск нещодавньої заяви Трампа про тарифи на споживчі ціни, а ще раніше Трамп оголосив про запровадження 10% базового мита майже на весь імпорт та вищі тарифи для низки країн, сподіваючись створити американський фінансовий і виробничий бум.

Крім того, Трамп встановив рекорд з оголошення надзвичайних ситуацій.

 

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