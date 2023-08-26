рф проводить довгострокові ІПСО, спрямовані на дискредитацію України у США та Європі – NYT

Таку поведінку росії помітила американська розвідка.

Спецслужби рф вдаються до спеціальних методів впливу з метою приховати свою причетність до дискредитації України на Заході.

Про це повідомляє The New York Times.

Так, за даними видання, росія поширює антиукраїнські та проросійські повідомлення й намагається приховати маніпулювання думкою громадян, вдаючись навіть до фальшивих масових протестів.

"Операції впливу зосереджені на розбудові мережі молодих лідерів, які, як сподівається кремль, підтримуватимуть Росію чи поширюватимуть проросійські повідомлення у своїх рідних країнах, зусилля, схожі на роботу шпигунського агентства Радянського Союзу з розвитку ідеологічних союзників та інформаторів у всьому світі", — йдеться у матеріалі.

Таким чином видання згадує чотирьох росіян із російської розвідки, серед яких також оголошена в міжнародний розшук Наталія Бурлінова. Вона займалася тим, що залучала американців у навчальних закладах брати участь у діяльності недержавної організації "Креативна дипломатія", яку фінансувала ФСБ. Таким чином рф намагалася створити "майбутніх західних впливових осіб", які б підтримували її.