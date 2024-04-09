Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф розгорнула мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США – WP

09 квітня 2024, 09:11
рф розгорнула мережу ботів, щоб зірвати підтримку України з боку США – WP
Фото: Reuters
Інформаційні операції росії стали майже такими ж важливими, як і події на фронті.

росія за допомогою своїх політтехнологів та "фабрик тролів" намагається підірвати в США громадську підтримку законопроєкту про допомогу Україні та поширити антиукраїнські настрої.

Про це пише The Washington Post з посиланням на внутрішні документи кремля, якими поділилася європейська розвідувальна служба.

Згідно з документами, росія хоче вплинути на Конгрес та інші політичні дебати, щоб розпалити антиукраїнські настрої у США. Для цього пов’язані з кремлем політтехнологи та ботоферми опублікували тисячі сфабрикованих новинних статей, публікацій у соціальних мережах і коментарів, які пропагують американський ізоляціонізм. Вони сіють страх щодо безпеки кордонів США і намагаються посилити економічну та расову напруженість у Штатах.

Наприклад, одна з "фабрик тролів" поширювала коментарі від імені жителя передмістя великого міста США, який нібито не підтримує військову допомогу, яку США надають Україні, і "вважає, що гроші потрібно витрачати на захист кордонів Америки, а не України".

Видання зазначає, що інформаційні операції росії стали майже такими ж важливими, як і події на фронті. росія розуміє, що цей проєкт фінансування для України важливий, адже саме від нього в багатьох речах залежить здатність України захищатися та наступати.

"Пріоритет росії – зупинити поставки зброї Україні. Вони розповсюджують різні меседжі, щоб побачити, що "прилипне". Ми бачимо широку кампанію, яка включає кілька напрямків – деякі з них працюють краще, ніж інші. росіянам байдуже. Вони просто намагаються "засіяти довкілля", – сказав виданню один із членів Республіканської партії.

З-поміж іншого російські боти стверджують, що "білі американці" найбільше програють через допомогу Україні; змальовують президента України Володимира Зеленського корумпованим; наголошують на кількості мігрантів, які перетинають кордон США.

За словами аналітиків, ця кампанія є частиною ширшої стратегії, яка базується на майже 10-річних зусиллях кремля підняти голоси популістських політиків по всьому світу, які виступають проти глобальної ролі США.

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер заявив, що деякі республіканці в Конгресі повторюють російську пропаганду про вторгнення в Україну. Деякі з них лунають навіть у Палаті представників, однак Тернер не назвав прізвища тих, хто поширює російську пропаганду.

СШАБотофермавійна в Україніросія окупантипідтримка України

Останні матеріали

Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з Кремля – Washington Post
Політика
Кампанія російських тролів проти підтримки України Сполученими Штатами. Витік документів з Кремля – Washington Post
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 11:36
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни продовжують нести великі втрати при наступах. Та втрачати техніку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2024, 09:06
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Політика
Тестовий пробіг: росія та Китай. Як Україна допомагає світу підготуватися до боротьби з КНР – Едвард Лукас та Волтер Клеменс
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 16:41
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Політика
Політика США стосовно ударів України по росії – безглузда і непрактична. Урядом США маніпулює пропутінське крило республіканців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 квітня 2024, 11:53
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Політика
Час спливає. Українські оборонці втрачають територію через брак артилерійських снарядів – Том Купер
Переклад iPress – 07 квітня 2024, 22:57
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Політика
Українці нарешті вдарили по найближчих російських аеродромах. А росіяни виконали новий рекорд – Том Купер
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 16:42
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Політика
Фанатизм путіна. Він посилює агресію і змушує робити помилки знов і знов – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 12:26
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Cуспільство
Безпілотники, міномети і кулемети. Як українські сили утримують лінію фронту попри постійні атаки росіян – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 квітня 2024, 00:09
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється