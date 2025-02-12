рф щороку витрачає понад $100 млн на вербування українських блогерів та пропаганду в соцмережах

До 2022 року основна ставка пропаганди робилася на Телеграм і телебачення

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко розповів про вербування українських блогерів у соцмережах російськими спецслужбами та скільки витрачає рф на поширення пропаганди.

Як розповідає Коваленко, до 2022 року основна ставка пропаганди робилася на Телеграм і телебачення. Після блокування каналів Медведчука залишився Телеграм. Після початку повномасштабного вторгнення ряд ворожих телеграм-каналів були делегітимізовані – проукраїнські канали витіснили їх з цього поля.

"Зараз основні зусилля ворожої пропаганди направлені на YouTube та TikTok. YouTube Shorts просуває російський контент, а через TikTok дуже легко запускаються дезінформаційні та діпфейкові відео, які потім мігрують в інші соцмережі", — каже керівник ЦПД.